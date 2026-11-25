El Mollerussa s'endú el derbi de Copa a la tanda de penals
Els del Pla superen l'Atlètic Lleida des dels onze metres, després d'un partit de gran tensió que s'ha resolt amb empat a un
El Mollerussa s'ha endut, per segon any consecutiu, el seu derbi particular amb l'Atlètic Lleida a la Copa Catalunya, en una eliminatòria tensa i més igualada que emocionant, que s'ha decidit a la tanda de penals. En un partit feixuc i amb poques ocasions fins al tram final, els de Manel Cazorla s'han avançat de penal al minut 79, però Youssef ha fet l'empat al minut 90 per enviar el partit a la tanda de penals. Des dels onze metres, els de Manel Cazorla han estat més precisos que l'Atlètic Lleida (5-3) i s'han emportat el bitllet a la següent ronda de Copa Catalunya, a més del trofeu Ciutat de Mollerussa, que s'entregava al vencedor del partit.
La primera part del partit ha deixat poca cosa pel que fa a ocasions, amb un Mollerussa que ha vist com la seva primera i més clara ocasió, que ha acabat amb gol d'Óscar Dueso, ha acabat anul·lada per un fora de joc molt ajustat del davanter quan buscava rematar la centrada de Rayco al minut 11. Els dos jugadors han tornat a combinar ja al minut 41, en l'altra arribada dels del Pla d'Urgell al primer temps, però Dueso no ha rematat bé la centrada del canari.
L'Atlètic Lleida, que ha afrontat el partit amb jugadors amb menys minuts en Lliga respecte al conjunt local (amb una estructura titular més clara d'inici), no ha trobat la seva primera resposta fins al minut 23, amb una volea desviada de Dieste.
Just després, el debutant Asier Artell també ho ha intentat pels visitants, però també ho ha fet sense èxit, tot i que ha estat un dels més actius del primer temps. Qui no ha pogut fer més al partit ha estat el local Lassine Keita, que ha estat substituït al 28 per unes molèsties.
Tot i el carrusel de canvis d'ambdós equips després del descans, el ritme ha seguit sent baix i les ocasions amb arribat a comptagotes, amb el mateix protagonista que al primer temps, un Dueso que ha provat sort des de lluny i ha fet impactar el seu xut a la creueta. Però en una jugada aïllada, Joanet ha forçat un penal pel Mollerussa i Jofre, al 79, l'ha convertit enganyant el porter (1-0).
El partit semblava decantat pels del Pla d'Urgell perquè instants després el visitant Airan ha vist la vermella directa per protestar, però quan el partit entrava al temps afegit, el visitant Youssef ha rematat una pilota al segon pal i ha convertit l'empat (1-1), no exempt de polèmica, ja que el Mollerussa reclamava que la rematada del davanter havia estat amb el braç.
Tot i això, l'eliminatòria s'ha resolt a la tanda de penals, on el Mollerussa s'ha mostrat infal·lible. Els del Pla han anotat els seus cinc llançaments i han aprofitat que Chaves s'ha topat amb el porter Pepo en el primer intent de l'Atlètic Lleida per endur-se l'eliminatòria i accedir a la següent ronda.