Mollerussa espera 500 atletes al Cros Culleré
La prova es disputarà aquest diumenge al Parc de la Serra. Enguany s’hi incorpora al Circuit Escolar de Cros de les Terres de Lleida
Mollerussa es prepara per viure una nova festa de l’atletisme escolar. El Parc de la Serra acollirà aquest diumenge la 48a edició del Cros Ciutat de Mollerussa, Memorial Josep Ignasi Culleré, una prova emblemàtica del camp a través que espera reunir mig miler de participants i que aquest any presenta com a principal novetat la seua incorporació al Circuit Escolar de Cros de les Terres de Lleida.
La cita reforça la seua aposta per l’esport de base i amplia la seua presència en les competicions territorials. Durant la presentació, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va destacar la trajectòria i el prestigi organitzatiu d’una prova que ha acollit en anteriors edicions diferents campionats d’àmbit català. La jornada arrancarà a les 9.45 hores amb la carrera absoluta, que inclourà les categories de veterans, Open i juvenil. A continuació competiran els cadets i infantils, i a partir de les 11.30 hores arribarà el torn dels més petits (aleví, benjamí i prebenjamí).
El recorregut discorrerà pel Parc de la Serra, amb sortida i arribada a la pista d’atletisme i un traçat que també aprofitarà la zona de l’hípica del circuit d’autocròs. L’organització ha preparat quatre circuits de 1.600, 1.100, 800 i 500 metres, adaptats a les diferents edats.