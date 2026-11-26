JUDO
El Dojo Lleida aconsegueix dos ors a la Copa Catalunya Júnior
El Dojo Lleida va aconseguir dos medalles d’or en la segona edició de la Copa Catalunya Júnior celebrada dissabte passat a Barcelona. David Revilla es va imposar en la categoria U73 Kg, mentre que Yu Tsunoda ho va fer en U81 kg, uns resultats excel·lents que obren les possibilitats a ambdós de competir en la Fase Sector Júnior al gener. D’altra banda, Takezo Kishi i Ai Tsunoda competiran aquest dissabte en el Campionat d’Espanya Absolut a Lugo.