L'Hiopos Lleida planta cara a tot un València Basket
Els lleidatans han lluitat per la victòria fins a l’últim minut en un partit de poca anotació
L'Hiopos Lleida ha començat molt bé dominant el marcador fins al final del primer quart, liderats per Oriola i Paulí. València ha anat de menys a més i ha acabat guanyant per la mínima 19-20 .
Al segon quart, l'Hiopos Lleida ha estat negat en atac i el València ha agafat avantatge ràpidament 23-30. Després d’un intercanvi de parcials, la diferència s’ha quedat igual amb el 30-37 al descans.
A la represa, el València ha intentat trencar el partit arribant a la màxima diferència de 16 punts (31-47) a l’inici del quart. L'Hiopos Lleida ha intentat quedar-se al voltant dels deu punts per continuar dins del partit, el quart ha acabat amb un 47-58.
A l’últim quart, els d’Encuentra han buscat la remuntada amb l’ajuda del Barris Nord. Walden i Muric s’han sumat a Oriola, que ha aconseguit 16 rebots, i dins l’últim minut s’han situat a sis punts, però València ha tancat molt bé el partit per endur-se la victòria amb el 67-76 definitiu.