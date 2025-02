Publicat per guillem montardit Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb una alta intensitat de l’Atlètic Lleida. L’equip de Gabri l'ha mantingut durant bastant estona. L’equip del Vallès, però, ha tingut el primer xut a porta i que Pau Torres ha aturat a la perfecció. Malgrat que l’equip del Segrià ha intentat continuar amb el domini, un contraatac ràpid ha fet tornar a aparèixer a Pau Torres. L’Atlètic Lleida ha trenat una gran jugada en la qual Moró ha posat una pilota rasa que s’ha passejat per l’àrea petita i Àlex Muñoz ha impedit rematar a Sule i l’àrbitre ha xiulat la pena màxima. Wilber no ha fallat des dels onze metres i ha posat el primer gol en el marcador al minut 27 (1-0). Al minut 33, el Cerdanyola ha estavellat una pilota al pal. El conjunt verd no s’ha donat per vençut i prova d’això ha estat que Pau Torres ha hagut d'intervenir en diverses ocasions. Finalment, la primera meitat ha acabat amb el gol del Cerdanyola en l'últim minut (1-1).

La segona meitat ha iniciat amb un primer atac de l’Atlètic Lleida. Unai Jodar ha xutat des de la frontal i ha fet intervenir al porter dels vallesans. El conjunt lleidatà ha sortit endollat i, al minut 53, dos grans regats de Wilber i una bona centrada han permès a Unai introduir la pilota dins de la xarxa (2-1). Quatre minuts després, Villote ha posat una centrada amb rosca exquisida i Wilber ha marcat amb una gran rematada de cap (3-1). La primera targeta groga per a l’Atlètic Lleida l’ha vist Victor Villote al minut 77. El problema d’aquesta segona part ha estat que Moró s’ha hagut de retirar lesionat al minut 85. L’equip de Gabri ha continuat endavant i, fruit d’això, Wilber ha aconseguit posar la cirereta a un partit que li ha sortit de dolç (4-1). Acció següent, l’àrbitre ha xiulat el final del partit.

L’equip del Farrús suma 37 punts i se situa a la tercera posició i, per tant, en zona de play-off. La setmana que ve marxarà cap a Tona, dissabte a les 16:00