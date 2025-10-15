L'Ourense CF elimina l'Atlètic Lleida de la Copa Federació en un partit boig al Camp d'Esports 3(4)-(5)3
Els gallecs han eliminat l'Atlètic Lleida en un partit d'infart que ha acabat 3-3 després de la pròrroga i que s'ha decidit als llançaments de penal on ha fallat Moró el cinquè
L'Ourense CF ha aconseguit passar a la final de la Copa Federació després de superar l'Atlètic Lleida en una dramàtica tanda de penals 3(4)-(5)3. El partit ha finalitzat amb empat a tres gols després de la pròrroga, en un encontre marcat pel gran nivell ofensiu d'ambdós equips i les constants alternances al marcador.
El conjunt local ha merescut marxar amb avantatge al descans, però s'ha trobat amb un inspirat porter Alberto, que ha mantingut la porteria a zero durant els primers 45 minuts malgrat les clares ocasions dels lleidatans.
La primera part ha estat marcada pel domini local, amb arribades perilloses de Sule al minut 16 i una clara oportunitat de Boris al 28 que ha neutralitzat magistralment el porter visitant. La segona meitat ha començat amb un cop d'efecte fulminant: Amin, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha avançat l'Ourense als 16 segons de la represa amb una rematada de cap (0-1).
Un partit d'anada i tornada
El partit s'ha tornat frenètic després del gol visitant. Boris Garrós ha empatat al minut 53 aprofitant un refús després d'una falta, i només nou minuts després, el mateix davanter ha capgirat el marcador amb una rematada ajustada al pal (2-1). La reacció de l'Ourense no s'ha fet esperar i Jerin, que acabava d'entrar al camp, ha igualat novament el partit al minut 66.
El conjunt gallec ha completat la seva remuntada al minut 69 amb un gol d'Omar dins l'àrea petita, que col·locava el 2-3 al marcador. Quan tot semblava decidit, Carlos Mas ha forçat la pròrroga amb un gol de cap al minut 97, culminant una heroica reacció dels lleidatans en l'última acció del temps reglamentari (3-3).
La pròrroga i els penals
Durant la pròrroga, el porter local Marc Arnau s'ha convertit en protagonista en aturar un penal a Jerin al minut 99, mantenint vives les esperances del seu equip. L'expulsió de Carmona, capità de l'Ourense, al minut 107 per doble amonestació, semblava inclinar la balança a favor dels locals, però el marcador ja no s'ha mogut més.
A la tanda de penals, tots els jugadors han transformat els seus llançaments excepte Moró, que ha fallat el cinquè penal de l'Atlètic Lleida. Aquest error ha permès a l'Ourense CF classificar-se per a la final de la Copa Federació.