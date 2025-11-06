Operen del genoll amb èxit a Carlos Mas, davanter de l'Atlètic Lleida
El club ha informat aquest matí de l'estat del jugador, que estarà de baixa entre 10 i 12 mesos
L'Atlètic Lleida ha comunicat aquesta tarda que Carlos Mas, davanter del club, ha estat operat amb èxit de la lesió del genoll dret que va patir el passat divendres 17 d'octubre durant un entrenament. El procés de recuperació de la lesió dels lligaments creuats anteriors s'estima entre 10 i 12 mesos, per tant, no podrà tornar a jugar fins a la temporada vinent.
Ara, el jugador està ingressat a planta i esperant per poder iniciar el procés de recuperació.