FITXATGES
L'Atlètic Lleida fitxa el central Axel Ayala i el Lleida CF incorpora el davanter Tumani Fofana
Joanet i Diaby, per recessió de contracte i cedit al Mollerussa, respectivament, deixen l'Atlètic l'últim dia del mercat de fitxatges d'hivern
L'Atlètic Lleida, el Lleida CF i el Mollerussa han fet els seus últims moviments aquest dilluns, l'últim dia del mercat de fitxatges d'hivern. El primer ha fitxat Axel Ayala, un altre central, del 2004, i que fins ara jugava al Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander i que actualment juga a Segona RFEF. Ayala se suma als laterals Aser Palacio i Carlos Cobo i als centrals Igor Irazu i Borja López per reforçar la defensa de l'Atlètic. Amb aquest fitxatge, ja són 9 les noves incorporacions que l'equip ha fet aquesta finestra de mercat per intentar canviar les dinàmiques de l'equip i mantenir la categoria a 2a RFEF.
Més enllà dels fitxatges, també han anunciat avui les baixes de dos lleidatans: Joanet, que ha rescindit el seu contracte amb el club, i Lamine Diaby, que se'n va cedit al Mollerussa, a 3a RFEF, fins al final de la temporada.
El Lleida CF, per la seua banda, ha anunciat aquest dilluns també la incorporació d'un nou jugador: Tumani Fofana, procedent de les categories inferiors del Huesca, que arriba per sumar múscul al centre de l'atac lleidatà. Jugador de 19 anys (nascut el 2006), Fofana "destaca per la seua corpulència", segons ha informat el Lleida CF.