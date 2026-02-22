L'AEM cau a Càceres en un partit marcat per l'eficàcia local (2-1)
Les lleidatanes encaixen la derrota tot i retallar distàncies amb un gol de penal d'Evelyn al temps afegit i segueixen en zona de descens
L'AEM ha perdut aquest diumenge a Càceres per 2-1 en un encontre on les extremenyes han demostrat major encert de cara a porteria. Malgrat la igualtat durant gran part del partit, els gols de Lourdes Lezcano i Yorladiz han sentenciat un duel que les lleidatanes només han pogut maquillar amb un gol de penal d'Evelyn en el temps afegit.
La primera meitat ha estat intensa però poc vistosa, amb poques ocasions clares de gol per ambdós conjunts. Sara Carrillo ha disposat de la més clara per al Cacereño al primer minut, però Lucía Alba ha respost amb una aturada amb el peu en un mà a mà. L'àrbitre ha mostrat tres targetes grogues a les locals Bella, Cora i Carmen en una primera part que ha conclòs sense gols al marcador.
El guió del partit no ha canviat a l'inici de la represa, amb Lucía Alba tornant a desbaratar una rematada de Sara Carrillo al minut 47. La portera lleidatana s'ha mantingut sòlida fins que, al minut 68, un refús dins l'àrea ha permès a Lourdes Lezcano inaugurar el marcador per al Cacereño amb un gol que ha trencat l'equilibri del partit.
Només cinc minuts després del primer tant, Yorladiz ha culminat una bona jugada de Lezcano per establir el 2-0 al marcador i deixar el duel pràcticament sentenciat. L'entrenador de l'AEM ha reaccionat amb una sèrie de canvis —Ransanz i Charle al minut 74, després Nora i De la Fuente—, però les lleidatanes no han aconseguit generar perill suficient sobre la porteria de Delia.
Al temps afegit, Evelyn ha transformat un penal que ha establert el 2-1 definitiu i ha donat una miqueta d'esperança a les visitants. Tanmateix, el temps ja no ha donat per més i l'AEM ha hagut d'acceptar la derrota en un encontre on l'eficàcia del Cacereño ha marcat la diferència davant la manca de punteria lleidatana en els moments clau i les de Rubén López queden en descens a tres punts de la salvació.