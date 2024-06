Àngels Justribó Teixidó

Ha mort cristianament el dia 29 de juny del 2024 als 73 anys.

La seva família de sang i la seva família escollida assabenten de tan sentida pèrdua i preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.Gràcies per tot l’amor que ens has regalat. T’estimarem sempre.La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dia 30 de juny del 2024, a les 18.00 hores, a l’església parroquial de Sant Jaume de la Granja d’Escarp.