Josep Ramon Farré Rocaspana

Que ens ha deixat el dia 18 de desembre del 2024 als 73 anys.

Durant la seva vida va entregar-se amb passió i dedicació a la seva família, al poble de Penelles, on va exercir com a alcalde, i a la província de Lleida, com a membre de la Diputació.Descansa en pau, estimat Josep Ramon.No t’oblidarem mai.