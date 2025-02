Josep Pons Lapeña

Ha mort el dia 3 de febrer del 2025 als 91 anys.

La seva esposa, Mercè; fills, Josep i Emília, Eduard i Fina, Anna; nets, Adrià i Arnau; cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.Hi haurà una cerimònia familiar, més endavant i reduïda a l’entorn més proper. La família us agraeix la vostra comprensió.Va fer una família i la va estimar amb bogeria. Va treballar incansablement per aconseguir els seus somnis i, quan els va atrapar, va tornar a somiar. Vam viure moments increïbles, gràcies al seu exemple de generositat i sacrifici.