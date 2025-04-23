Manuel López Morell
Ha mort el dia 22 d’abril del 2025 als 90 anys.
La seva esposa, María Dolores; fills, Dolo, Pili, Carmen i Manolo; fills polítics, José Antonio (†), Juan Carlos, Pere i Sonia; nets, Miguel, Alba, Alejandro, Manuel, Eugenia, Arnau, Carlos, Patricia, Jan, Mireia, Edu, Laia i Mar; besnets i família tota demanen una oració pel seu record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.00 hores, a l’església parroquial Sant Ignasi de Loiola.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 23 d’abril del 2025 )