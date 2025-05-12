Carme Badía Torres
VÍDUA D’ANTONI VIDAL RUFES
Ha mort el dia 11 de maig del 2025 als 95 anys.
Els seus fills, Antoni, Jaume i Jordi; filles polítiques, Maru i Natàlia; nets, Betsabé, Laia, Marcel i Emma; germà, cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 12 de maig del 2025 )