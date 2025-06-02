Sonia Mangues Suffo
Ha mort el dia 31 de maig del 2025 als 51 anys.
El seu espòs, Santi; fill, Àlex; pares, Emili i Maribel †; germanes, Rocío i Mabel; cunyats, Marc, Sisco, Antonia i Nacho; nebots, Claudia i Oriol; mare política, Montserrat i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen que la tinguin present en el seu record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dilluns dia 2, a les 18.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 2 de juny del 2025 )