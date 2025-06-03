Maria Rosa Trepat Felip
VÍDUA DE TEÓFILO OCHOA TOMÁS
Ha mort el dia 2 de juny del 2025 als 97 anys.
Els seus fills, Ramon i Ester, Lluïsa i Andreu; nets, Xènia, Anna, Irene i Pau, i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts dia 3, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 3 de juny del 2025 )