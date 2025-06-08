Eusebia Fernández Rodríguez
VÍDUA DE JOSEP MARIA ALBAREDA ARESTÉ
Ha mort a l’edat de 84 anys.
Els seus fills, Jaume i Laura; neta, Carla; cunyats, nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc avui diumenge dia 8, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 8 de juny del 2025 )