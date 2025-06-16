Montse Oró Gallart
VÍDUA DE JOSEP FARRÉ CALDERÓ
Descansà en pau el dia 15 de juny del 2025 als 94 anys.
Els seus fills, Bernabé, Ramon i Gerard; filles polítiques, Duli, Remei i Lídia; nets, Clàudia i Ramon, Pau i Sandra, Carles i Jeni, Martí, Nicolau, Daniel, Vera i Ignasi, Alèxia; besnets, Martí i Lluís; germà, Joan Anton; cunyada, Teresa; nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 16 de juny del 2025 )