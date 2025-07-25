Segunda Arrese Arizmendiarrieta
VÍDUA DE JOSÉ MARÍA ANGULO LERSUNDI (EIBAR 9-7-1917 / LLEIDA 24-7-2025)
Ha mort cristianament als 108 anys, havent rebut els Sants Sagramentsi la Benedicció Apostòlica. (E.P.D.)
Amb tota la nostra estima els seus fills: Josetxo (†) i Anna, Mª Nieves i Josep M. (†), Juantxo i Eva; nets Esther-Marina, Elisa, Miquel, Blanca, María, Joan, Jose i Silvia; nets polítics; besnets, Sofía, Nico, Borja, Sara, Pau, Martí, Mariona, Carlos i Laura; germans Gregorio (†), Juan (†), Carlos (†), María Dolores (†), José Luis (†), Fermín (†), Sor Carmen (†), Mª Nieves (†) i Jaime (†); germans polítics, nebots i família tota.Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.La cerimònia religiosa que tindrà lloc avui, divendres dia 25, a les 11.15 hores, al santuari de Santa Teresina, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 25 de juliol del 2025 )