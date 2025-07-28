SEGRE

Joan Labella Serrano

VIDU DE MONTSERRAT ALBERICH CAMARASA

Ha mort cristianament el dia 27 de juliol del 2025.

Els seus fills: Carles i Núria; filla política Esther; net Gael; germanes, nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dilluns dia 28, a les 16.00 hores, a la sala Ecumènica del Tanatori Jardí de La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 28 de juliol del 2025 )

