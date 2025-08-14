Antonio Hilario Moix
Ha mort cristianament el dia 13 d’agost del 2025 als 87 anys.
La seva esposa, Isabel Vidal Mir; fills, Antonio i M. Àngels, Maribel i Joan Miquel, Àngels i Josep; nets, Maria, Anna, Joan, Xavier, Ares i Josep; germà, Javier, i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà divendres dia 15, a les 10.00 hores, a l’Església Parroquial Nostra Senyora de Montserrat.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 14 d’agost del 2025 )