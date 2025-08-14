Carme Esteve Bernadó
Ha mort cristianament el dia 13 d’agost del 2025 als 84 anys.
El seu espòs, Enric Morillo; fills, Montse i Carlos, M. Carme i Gerard, Jordi i Mercè, Mayi i Hugo, Nuri i Miquel; nets, Eli, Mariona i Bruno, Miquel, Ramon i Judith, Jaume, Dídac; germana, Enriqueta; nebodes, nebots, cosins, família tota i les raons socials Martín Fierro i Borrell Piñol Associats.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dijous dia 14, a les 09.45 h, a la Parròquia de Sant Antoni Maria Claret (Lleida), per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 14 d’agost del 2025 )