Maria José Fernàndez Casamajó
Ha mort cristianament el dia 13 d’agost del 2025.
El seu espòs, Enric Gasulla; fills, Judit i Xavi, Anna i Oliver; nets, Marc, Irene, Sergi i Blai; germà, Josep Maria, i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà divendres dia 15, a les 11.00 hores, al Santuari de Santa Teresita de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 14 d’agost del 2025 )