Fco. Javier Martín Catalán

Ha fallecido cristianamente el día 21 de agosto de 2025 a los 63 años.

Su esposa Isabel Corbacho Pardo, hijos Sara y Guillem, hermanos Dori, Flor (†), Toñi y Juan, cuñados José y Yolanda, sobrinos, primos, demás familia y amigos.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy sábado día 23, a las 17.00 h, en la parroquia Santíssim Salvador de Lleida, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 23 de agosto de 2025 )