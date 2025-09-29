Encarna Peralta Subias
VÍDUA DE MARTÍ RUÉ PUEYO
Ha mort el dia 27 de setembre del 2025 als 91 anys.
Els seus fills, Martí (i Margi (†)) i Pilar, Pere i Maite; Pau i Àngels, Javi i Rama, David (†); nets, besnets i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimarts dia 30, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 29 de setembre del 2025 )