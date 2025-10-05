Ramon Fornós Llobera
Ha mort cristianament el dia 3 d’octubre del 2025 als 79 anys.
La seva esposa Maria Antonieta; fills: Ramon i Laura; fills polítics: Mònica i Carlos; nets: Marta, Àlex, Carles i Xavi; germans: Josep Maria (†), Jordi i Arturo (†); cunyades, nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns dia 6, a les 10.00 hores, al jardí del tanatori de La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 5 d’octubre del 2025 )