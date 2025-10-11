Lidia Zanuy Fillat
Ha mort cristianament el dia 10 d’octubre als 91 anys.
El seu espòs, Joaquín Quintillà; filles, Nuria i Teresa; gendre, Jordi; nets i netes, Clàudia, Helena, Hakeem, Khalid i Maryam; cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us preguen una oració per la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 12, a les 10.00 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 11 d’octubre del 2025 )