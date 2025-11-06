Marcel Romà Piró
Descansà en pau el dia 5 de novembre als 78 anys.
La seva esposa, Teresa; filles, Teresa i Estel; germans, Miquel, Josep Maria (†) i Rosa, Héctor i Laura; cunyats, Concepció i Claudi, Josep i Judit, Jordi; nebots, Montse, Isaura, Jaume, Claudi, Blai i Bernat.
Agraeixen les vostres mostres de condol.
El funeral tindrà lloc el dissabte 8 de novembre, a les 12.00 h, a l’Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Miralcamp.
( D. M. : Sala de vetlla de Miralcamp. Divendres 7 de novembre, de 10. 00 a 14. 00 i de 16. 00 a 20. 00 h. Dissabte 8 de novembre, de 10. 00 a 12. 00 h. Miralcamp, 6 de novembre del 2025 )