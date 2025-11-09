Josep Gatnau Solans
Ha mort cristianament el dia 8 de novembre del 2025 als 88 anys.
La seva esposa, Maria Teresa Casañé Bellet; fills, Josep Miquel i Montserrat, Maria Teresa i Jordi, Ester i Jordi, i Ana Maria; nets, besneta, germà, Jaume(†); cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanem una oració pel seu repòs etern.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui diumenge dia 9, a les 10.45 hores, a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 9 de novembre del 2025 )