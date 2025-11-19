SEGRE

Alfonso de la Torre Vázquez

Ha mort cristianament el dia 18 de novembre del 2025 als 76 anys.

La seva esposa, Maria Dolors Viladegut; fills, Carles i Marisa, Àlex i Rebeca; nets, Judith i Jean-Luc; cunyada, Pepita; nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dijous, dia 20, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 19 de novembre del 2025 )

