Gabriel Masfurroll Lacambra “Gaby”
El consell d’administració, el patronat, la direcció i tot el personal de Clínica Mi NovAliança i Mi Fundació Álex fan extensiu el més sentit condol a la seva família i amics.
Descansi en pau.
La vetlla es realitzarà avui 14 de desembre, a partir de les 10.00 fins a les 21.00 hores, al Tanatori de Sant Gervasi, Sala 1 (carrer de Carles Riba, 10-12, 08035 Barcelona).
La cerimònia tindrà lloc el dilluns 15 de desembre, a les 10.15 hores, al mateix tanatori.
( Barcelona, 14 de desembre del 2025 )