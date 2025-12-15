SEGRE

Mercè Serrano Vilaplana

VÍDUA D’EMILI CLOSAS HIL

Ha mort cristianament el dia 14 de desembre del 2025 als 93 anys.

Els seus fills, Guillem, Mercè i Montse; fill polític, Manel; nets, Júlia i Jose, Jordi, Àlex i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.

El funeral tindrà lloc demà dimarts dia 16, a les 9.45 hores, al Santuari de Santa Teresina de Lleida.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 15 de desembre del 2025 )

