Jordi Pujadas Hernández
Amb profunda tristesa, l’empresa BIGMAT CAMA volem expressar el nostre més sincer condol i suport a la família de qui ha format part de la nostra empresa amb dedicació i professionalitat.
( Lleida, 16 de desembre del 2025 )
