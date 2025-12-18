José Ruiz González

Falleció cristianamente el 17 de diciembre de 2025 a los 89 años.

Su esposa, Araceli; hijos, Juanjo y Sergio; hijas políticas, Silvia y Mireya; nietos, Blau, Abril y Pol; hermanos, cuñados, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, a las 12.15 horas, en la sala ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 18 de diciembre de 2025 )