José Moreno Cifuentes
VIDU DE MONTSERRAT GENÉ FARRÀS
Ha mort cristianament el 22 de desembre del 2025 als 85 anys.
Els seus fills, Montse, Josep i Jordi; fills polítics, Josep i Ana; nets, Marc i Clara, Pol; la Sra. Pepita Ferrer; cunyades, nebots, cosins, família i amics agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà dimecres dia 24, a les 11.15 hores, a l’església parroquial de la Mare de Déu del Pilar de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 23 de desembre del 2025 )