URBANISME
Una esquerda obliga a intervenir d’urgència un tram de la muralla de la Seu Vella
Al Contrabaluard de Louvigny, es va detectar a finals d’any en un punt on ja es feia seguiment. Es preveu una actuació immediata per segellar-la i estabilitzar-la, i consolidar el terreny
Un tram de muralla situada al Contrabaluard de Louvigny del Turó de la Seu Vella serà objecte d’una actuació immediata arran que hi ha aparegut una esquerda. Segons va informar la Paeria, a finals de l’any passat “en un punt on ja s’estava fent seguiment va ser detectada una esquerda que té l’origen en el substrat sobre el qual està construïda la muralla”. Des del consorci del Turó es va ordenar llavors senyalitzar i perimetrar la zona afectada de manera preventiva per garantir la seguretat de les persones.
Davant d’aquesta situació, els arquitectes municipals recomanen consolidar el terreny, així com segellar i estabilitzar l’esquerda, que s’ha mantingut estable en el temps. El pressupost destinat a aquesta actuació, que es preveu executar amb caràcter immediat, és de 18.514,97 euros.
A l’octubre van acabar les obres de restauració del Baluard de la Llengua de Serp, que va patir una caiguda el 4 de gener passat. Així mateix, en el marc de l’adequació del Baluard el Rei com a mirador, que ja ha acabat, es va prioritzar la reconstrucció d’un tram de muralla que es trobava en molt mal estat.
D’altra banda, la Paeria va anunciar que ahir reobriria parcialment el carrer Ronda de la Seu Vella, tancat des del passat 19 de gener per la caiguda de pedres d’uns murs perimetrals al vessant sud del Turó, a causa de les fortes pluges. Tanmateix, ahir a les 20.00 hores l’accés seguia tallat. La idea és que el trànsit es reobri des de l’altura del pàrquing de l’Auditori en direcció al carrer Sant Andreu, en sentit contrari a l’habitual.
Aquest canvi de sentit es mantindrà mentre el tram entre l’aparcament i el carrer Camp de Mart continuï tancat.
Actuacions fora de la muralla
En el marc de l’actuació a la Ronda de la Seu Vella, si les condicions meteorològiques ho permeten, en els propers dies es retiraran les pedres que queden als talussos del Turó, que són d’un metre de mida, aproximadament, i que no formen part de cap muralla ni element patrimonial protegit.