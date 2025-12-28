Jordi Abad Sancho
Ha mort cristianament el dia 27 de desembre del 2025 als 57 anys.
La seva esposa, Gemma; fills, Sergi i Marc; germà, Jeroni; cunyats, Rosa Mari, Xavier i Mar; nebots, la jove Carla, família i la raó social Gestoria Batlle assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns dia 29, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 28 de desembre del 2025 )