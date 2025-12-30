Vicens Centelles Déu
Va morir cristianament el dia 27 de desembre als 78 anys.
La seva esposa, Maria Cinta Robert Sampietro; fills, cunyats, nebots, família tota i la raó social TREBOR 2010 S.L. assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dia 30 de desembre, a les 16.15 hores a la Sala Ecumènica del Tanatori de les Corts (Barcelona).
( D. M. : Tanatori de les Corts (Barcelona). Barcelona, 30 de desembre del 2025 )