Pilar Castillo Gamón
VÍDUA DE JESÚS MARIA MONTAÑA MESTRE
Ha mort cristianament el dia 29 de desembre del 2025 als 85 anys.
Els seus fills, Xell i Sebas, Carol i Xavi, Chus i Xavi, Pere i Àngels; nets, Carla, Blau, Estanis, Nil, Ares i Laia; germana, Antonieta; cunyats, nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc avui dimecres, dia 31, a les 10.15 hores, a l’església parroquial de Sant Ignasi de Loiola de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 31 de desembre del 2025 )