Enrique Aguado López
Ha mort en pau el dia 31 de desembre del 2025 als 90 anys, acompanyat per les persones que més estimava.
Esposa, Mercè Figueras Sumalla; neta, Lara; fills, Míriam, Enric i Lisa, Estefania i Rodrigo; germana, Mercedes; cunyats, Teresa i Josep M.; nebots, Josep M., Andreu i Xavier, família tota i amics entranyables.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 2, a les 12.15 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Horari de la vetlla, avui divendres dia 2, de 9. 00 h a 12. 00 h. . Lleida, 2 de gener del 2026. )