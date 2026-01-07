Luis Viózquez Fernández

VIUDO DE ESPERANZA ANDREU LÓPEZ

Ha fallecido cristianamente el día 5 de enero de 2026 a los 82 años.

Sus hijos, Magda, Jose, Esperanza y Luis; hijos políticos, Carlos, Manel y Ana; nietos, Pau, Laia, Dídac, Dani, Lucía, Eva, Mario, Andrea y Laura; biznieta, Nayara; hermanos, Ramón y José; cuñados, sobrinos y demás familia os agradecen las muestras de condolencia recibidas y os ruegan una oración por su reposo eterno.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, a las 11.30 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 7 de enero de 2026 )