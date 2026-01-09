Maria Melé Alsinet
VÍDUA D’ÀNGEL VELASCO BERENJENO
Ha mort el dia 8 de gener del 2026 als 90 anys.
Els seus fills, Pepita, Maria Àngels i Carlos, Marta i Pere; nets, Joel i Adriana, Sergi, Alex, Adrià i Gemma, Marta; besneta, Sofia; germana, cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres de respecte i condolença rebudes i us demanen que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 9, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 9 de gener del 2026 )