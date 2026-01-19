Ramon Prat i Pons
PREVERE DE LA DIÒCESI DE LLEIDA
Lliurà la seva ànima al Creador el dia 18 de gener als 80 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
El Sr. Bisbe, el Presbiteri Diocesà i els familiars de mossèn Ramon Prat, en assabentar els fidels de tan sensible pèrdua, agraeixen les mostres de condolença rebudes i preguen una oració pel seu repòs etern.
La Missa exequial, presidida pel Sr. Bisbe, tindrà lloc avui, a les 11.15, a l’església de Santa Maria Magdalena.
( Lleida, 19 de gener del 2026 )