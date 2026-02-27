Xavier Cambrodí i Cornudella
METGE
Ha mort cristianament el dia 26 de febrer del 2026 als 77 anys.
La seva esposa, Carme Masip Canela; fills, Mariona i Jordi Gassó, Roser i Alessandro Scarpa, Xipi i Ester Vila, Ton i Núria Vall; nets, Carme, Mercè, Tommaso, Ares, Joel, Xènia, Pep, Martí i Pau; germans, cunyats, nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui, dia 27, a les 16.30 hores, a la Parròquia Mare de Déu del Carme, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. )