Josep Farrús Rocaspana
Ha mort cristianament el dia 2 de març del 2026 als 79 anys.
Els qui l’estimem: esposa, M. Dolors Beso Pagano; fills, Mª José, Àlex i Rubén; fills polítics, Xavier(†), Ana i Erika; nets, Oriol i Laura; germana, Mari; nebots, cosins i família tota us agraïm les mostres de condolença rebudes i us demanem que el tingueu present en el vostre record.
Assabentem els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua. La cerimònia tindrà lloc avui dimecres dia 4, a les 12.00 del migdia, a l’església de Sant Domènec de Balaguer.
( D. M. : Tanatori de Balaguer. Av. Pere III, núm. 1. Sala B. Balaguer, 4 de març del 2026 )