Marcos Fondevila López

Falleció el 2 de marzo de 2026 a los 55 años.

Tu esposa, hijos, familia y amigos siempre te recordaremos.

Gracias por compartir tu vida con todos nosotros.

Un abrazo enorme.

( Lleida, 5 de marzo de 2026 )

