Marcos Fondevila López
Falleció el 2 de marzo de 2026 a los 55 años.
Tu esposa, hijos, familia y amigos siempre te recordaremos.
Gracias por compartir tu vida con todos nosotros.
Un abrazo enorme.
( Lleida, 5 de marzo de 2026 )
