Inés Sáez de Albéniz Jiménez
ANCÍN, 1931 – LLEIDA, 2026VÍDUA DE JOSEP COCA BALAGUERÓ
Els seus fills, Inés i Joost, Teresa Maria i Juan, Anna Marina, Montserrat i Antoni, Josep i Sònia, Jordi i Esther; netes, Núria, Anna (†), Gemma, Alícia, Ares, Helena i Judit i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns, a les 15.30 hores, a la parròquia Sant Ignasi de Loiola, plaça Espanya, 4. 25002. Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 8 de març del 2026 )