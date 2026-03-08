Manuel Camón Camón

CORONEL DE ARTILLERÍA

Ha fallecido cristianamente el día 6 de marzo de 2026, a los 92 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Su esposa, Antonieta Palmerola; hijos, Manel y Esther Maria, Maria Antònia y Jordi; nieto, Alex; consuegras, Rosa María y Carmen; sobrinos, Oriol y Rosa y demás familia os agradecen las muestras de pésame recibidas y os piden una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy domingo día 8, a las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Ignasi de Loiola de Lleida.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Horario de velatorio de 10. 00 a 14. 00 horas. . Lleida, 8 de marzo de 2026. )