Maria Sentelles Buixadera
VÍDUA DE VICENTE ARCE RUIZ
Descansà en pau el dia 18 de març del 2026 als 95 anys.
La seva filla, Maria Alba; fill polític, José Ramón (†); neta, Alba; net polític, Manel i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 11.15 hores, a la parròquia Mare de Déu de Montserrat (Partida d’Alpicat, 12, de Lleida).
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 19 de març del 2026 )