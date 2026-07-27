Anselmo Ariño Prior
Descansà en pau el dia 26 de juliol del 2026 als 71 anys.
Les teves germanes, Marina, Anna i Blanca; cunyats, nebots, renebots, cosins, tietes, família tota i cuidadores Maria Hurtado i, especialment, Ana Maria, agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 18.00 hores, a la parròquia Sant Agustí (Carrer Hostal de la Bordeta, 1. Lleida 25001).
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 27 de juliol del 2026 )